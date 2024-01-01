8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом 13 попыток стать петухом — 11 Леттл Вольфганг

Aртикул 407167D Леттл Вольфганг
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "13 попыток стать петухом — 11" Леттл Вольфганг по цене от 7330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "13 попыток стать петухом — 11" Леттл Вольфганг можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Леттл Вольфганг

13 попыток стать петухом — 6РубиконКрасная стрекозаПограничникАкадемия художествИспытаниеХорошие камни и плохие камниПоджигатели - номер 1Поджигатели - номер 3
Смотреть все

Тематика: Арт композиции

Арт композиция №60Над городомДерево (Tree) №2Плывем по облакамУголок природыГерника (цветной вариант)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Арт природаКухня (The Kitchen)
Смотреть все

Тематика: Курицы и петухи

Птичий двор (Poultry yard)Курицы (Chickens) №5Курица с цыплятами (The hen with her chicks)Жених и невеста с санями и красным петухомЦыплята (Chickens) №213 попыток стать петухом — 6Цыплята и бабочка (Chicks and Butterfly)Курицы (Chickens) №6Курицы (Chickens)
Смотреть все

Стиль: Сюрреализм

Сад земных наслажденийГерника (цветной вариант)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Переход от девушки к невесте (The Passage from Virgin to Bride)Студия (The Studio) №2Живописец и Модель (Painter and Model)Устрицы и бокалы с шампанским в стиле сюрреализмКот и рыбки (Cat and fish)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуСмерть Марата IIАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаПрометей прикованныйПионы (Peonies) №11Листок в круге №2
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Смерть Абрадатаса Раздача продовольствияРадха и КришнаДолгожданная встреча
Смотреть все