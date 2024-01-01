8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Праздник Тиссо Джеймс

Aртикул 407470D Тиссо Джеймс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Праздник" Тиссо Джеймс по цене от 7380 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Праздник" Тиссо Джеймс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Тиссо Джеймс

Капитанская дочка (The Captain's Daughter)Иосиф истолковывает сон фараонаСадовая скамейкаБожье проклятиеБал на корабле (The Ball on Shipboard)Сим, Хам и ИафетПикник (The Picnic)Строительство Вавилонской башниСлишком рано (Too Early)
Смотреть все

Тематика: Отдых

Всё в прошломБахчисарайский фонтанРозы №17Леда и Лебедь Девушка на шезлонгеМяч №5Летний отдых на поляне На пляже №8Папа с двумя дочками разрисовывают друг друг красками
Смотреть все

Тематика: Чаепитие

Чаепитие в МытищахВ старом СуздалеТри дамы в шляпахСовиное чаепитиеКролик и чаепитиеВолна в чашке чаяПортрет Эллен Аксон Уилсон и ее трех дочерейЧаепитие в стиле мастихинЧаепитие
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЛетний садСирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Смерть Абрадатаса Раздача продовольствияРадха и КришнаДолгожданная встреча
Смотреть все