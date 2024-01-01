8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Посещение Прети Маттиа

Aртикул 411464D Прети Маттиа
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Посещение " Прети Маттиа по цене от 7410 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Посещение " Прети Маттиа можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Прети Маттиа

Диоген и Платон Клоринда спасает Олиндо и Софронию Поклонение пастухов Велисарий получает милостыню Пир Ирода Пилат моет руки Мученичество святого Павла Праздник Бальтазара Мученичество святого Варфоломея
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Праздник боговКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Девушки на берегуТриумф ВенецииЗимний пейзаж с ловушкой для птицЛовцы птицПоцелуй ИудыМонмартр (Boulevard Monmartre in Paris)
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Век: 17-й век

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовДевушка с жемчужной сережкойТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Поцелуй Иуды
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркИтальянская улочка №18Розы у окнаПалата Психеи
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Смерть Абрадатаса Раздача продовольствияРадха и КришнаДолгожданная встреча
Смотреть все