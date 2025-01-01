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Картина маслом Сообщение или леди, читающая письмо перед посыльным Терборх Герард

Aртикул 409166D Терборх Герард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Сообщение или леди, читающая письмо перед посыльным" Терборх Герард по цене от 8470 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Сообщение или леди, читающая письмо перед посыльным" Терборх Герард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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