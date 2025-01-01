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Картина маслом Психея, которой поклоняются как олицетворение красоты Аппиани Андреа

Aртикул 432341D Аппиани Андреа
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 43x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Психея, которой поклоняются как олицетворение красоты" Аппиани Андреа по цене от 8660 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Психея, которой поклоняются как олицетворение красоты" Аппиани Андреа можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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