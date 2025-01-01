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Картина маслом Битва при Остервиле, 1567 Баур Иоганн Вильгельм

Aртикул 423467D Баур Иоганн Вильгельм
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Битва при Остервиле, 1567" Баур Иоганн Вильгельм по цене от 8490 руб.

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

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