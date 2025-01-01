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Картина маслом Битва у реки Гете, 1568 Баур Иоганн Вильгельм

Aртикул 423478D Баур Иоганн Вильгельм
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

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    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

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