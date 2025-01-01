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Картина маслом Этюд обнаженного мужчины Джаквинто Коррадо

Aртикул 423399D Джаквинто Коррадо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x34 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Этюд обнаженного мужчины" Джаквинто Коррадо по цене от 8550 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Этюд обнаженного мужчины" Джаквинто Коррадо можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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