8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Мягкая подушка Дэвис Стюарт

Aртикул 422983D Дэвис Стюарт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 33x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Мягкая подушка" Дэвис Стюарт по цене от 8540 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Мягкая подушка" Дэвис Стюарт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Дэвис Стюарт

Скалы, ГлостерВзбиватель яиц № 2
Смотреть все

Тематика: Арт

Красивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеБукет полевых цветов в пастельных оттенках сиреневого, голубого и зелёного цветаРисунок двух профилей одной непрерывной линиейРазноцветные лодки на морском берегуКрасивое сочетание волн голубой бирюзы и золотых струек Корзинки одуванчиков в капельках росыОсколки тонкого стекла - композиция в лёгких оттенках розового и голубого цвета с яркими жёлтыми прожилками Коллаж с лицом спящего Будды и золотыми листьямиНежные ароматные цветы - композиция в пастельных оттенках жёлтого, голубого и розового цвета с яркими акцентами красного
Смотреть все

Тематика: Абстракция

Красная текстураАрт композиция №60Абстракция бирюзово-золотаяСолнечная композицияКомпозиция (Composition) №259Плывем по облакамКомпозиция (Composition) №106Бирюзовый лесЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоКомпозиция (Composition) №259Плывем по облакамКомпозиция (Composition) №106Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомЛетний сад
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Помощь другуГолый ребенок Композиция (Composition) №106Рождество (Christmas)Деревянный домик в лесуСад (Garden) №8Ватерлоо
Смотреть все

Стиль: Кубизм

Герника (цветной вариант)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Арт композиция №90Три музыканта (Three Musicians)Студия (The Studio) №2Натюрморт (Still Life)Живописец и Модель (Painter and Model)Кларнет и скрипки (Clarinet and Violin)
Смотреть все