8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Ваза для цветов Жан-Батист Моннуайе

Aртикул 423406D Жан-Батист Моннуайе
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Ваза для цветов" Жан-Батист Моннуайе по цене от 8470 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Ваза для цветов" Жан-Батист Моннуайе можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Жан-Батист Моннуайе

Корзина весенних цветовКорзина цветовКорзина с цветамиКорзина цветов из Книги нескольких корзин с цветами, созданной и выгравированной Батистом Моннойером (Книга нескольких корзин с цветами, нарисованной и выгравированной Батистом Моннойером)Цветочная корзинаКорзина цветовСвязанный букетКниги Titelprent из нескольких корзинЦветочная корзина
Смотреть все

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Пионы в вазе №11Сирень (Lilac) №2Пионы №266Пионы №15Пионы (Peonies) №8Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеБукет пионов с размытым фоном
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Iilac) №13Пионы №266Лимоны (Lemons)Фрукты на столе
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львов
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Абстракция в лесу
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок макаОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулках4 огненные девушкиОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все