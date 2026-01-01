8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом материнство Сегал Лазарь

Aртикул 434925D Сегал Лазарь
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "материнство" Сегал Лазарь по цене от 9340 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "материнство" Сегал Лазарь можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Сегал Лазарь

Матрос лежал с трубкойДом престарелыхФигуры у моряТри чайки и жерлаБыки на гореЭмигрантыНатюрморт с тремя горшочками кактусовМатрос 121Дженни читает на диване
Смотреть все

Тематика: Скульптуры и статуи

Арт вандал №113Идеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы Микеланджело3д картина с руками3д скульптура из стеныЧёрный силуэт скульптуры Мыслитель Огюста Родена Исаакиевский собор и памятник Петру IМоаи статуи острова ПасхиГанешаБразилия (Brazil) №2
Смотреть все

Изобразительное искусство: Стиль

ОбъятияМудрые и глупые девыСвита Флоры: РозоваяЭмигрантыАрхитектурный проект монументального алтаря с композицией «Святой Михаил против сатаны и двух святых» (Святые Петр и Павел?)Салфетка Синего Белла, Свита ФлорыФальстаф Дж. Верди. Репродукции эскизов костюмов А. ХоэнштейнаВ Буа де БулоньРозовая салфетка, свита Флоры
Смотреть все

Стиль: Экспрессионизм

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Рыжеволосая девушка в черных чулкахПоле с маками (Field with poppies)Две кошки (1913) (Two Cats, postcard from Sindelsdorf to Lily Klee Munich)Кардинал и монашка (нежность) (1912)Вид Мурнау (View of Murnau)Маленький город V (1915)Сидящая девушка (Франци) (1910)Зимний пейзаж (Winter Landscape) №3
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Стиль: Кубизм

Арт композиция №90Натюрморт (Still Life)Кошка в стиле кубизм №4Север ЮгПара в стиле кубизмСтроители Гитара на столе (1915)Сидящий Арлекин (Seated Harlequin)Натюрморт с гитарой, 1913
Смотреть все

Национальность: Бразильская

Матрос лежал с трубкойЛежа женщинаДом престарелыхФигуры у моряТри чайки и жерлаБыки на гореРио-де-Жанейро (Сахарная Голова)ЭмигрантыПрости меня ... / Я прощаю тебя!
Смотреть все