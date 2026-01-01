8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Интерьер с мольбертом художника Хаммерсхёй Вильгельм

Aртикул 420442D Хаммерсхёй Вильгельм
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Интерьер с мольбертом художника" Хаммерсхёй Вильгельм по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Интерьер с мольбертом художника" Хаммерсхёй Вильгельм можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хаммерсхёй Вильгельм

Комната в доме художника в Штрандгаде, Копенгаген, с женой художникаОстатокИнтерьер с мольбертом, Bredgade 25Пожилая женщина стоит у окнаГостиная в Strandgade с женой художникаИнтерьер. Искусственный светЗдания Азиатской компании, вид с улицы Святой АнныИнтерьер с горшечным растением на карточном столе, Bredgade 25Интерьер в стиле Louis Seize. Из дома художника. Rahbeks Allé
Смотреть все

Тематика: Интерьер

Гостиная с роялем и каминомСпальня Ван Гога в АрлеКрасный диван в белой комнатеВид на зрительный зал со стороны деревянной сцены театраЖенщина у окнаСпальня принца МорисаИконоборчество в церкви (1630 г.)Плафон Муниципального театра Рио-де-ЖанейроИнтерьер кухни (ок. 1608 г.)
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Голый ребенок Голубые танцовщицы
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Жанры: Интерьерный

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Читающая женщина (Woman reading)Вид из окнаСпальня Ван Гога в АрлеВаза на столе возле окнаВ комнатах (The rooms)Маленькая девочка в голубом кресле В комнатах. Гостиная с колоннами на антресолях (In the rooms. Living room with columns in the attic)Интерьер пальмового дома (The interior of the palm house)
Смотреть все

Национальность: Датская

Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКошка с котятами (A cat with kittens)Розы №17Читающая женщина (Woman reading)Семейный портрет Гиршпрунга Больная девушка (The sick girl)Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер У постели больногоЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена.
Смотреть все