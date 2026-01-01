8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Ескиз 1 Сасналь Вильгельм

Aртикул 431833D Сасналь Вильгельм
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Ескиз 1" Сасналь Вильгельм по цене от 9350 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Ескиз 1" Сасналь Вильгельм можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Сасналь Вильгельм

Ескиз 2Ползать в черномЕскиз 3Бронзовая медаль в память Л. Дурра и Х. Эккена
Смотреть все

Тематика: Промышленная архитектура

Высоковольтная линия электропередачВодяная мельницаМеталлургический завод (Metallurgical Plant)Современный заводВетряки и солнечные панелиВесенняя моросьЛинии электропередачМеталлургический завод (homestead steel works)Инженер у солнечных панелей
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Национальность: Польская

СтанчикВетки хлопка в прозрачной вазеДама в сиреневом платье с цветами (1903)Ветки хлопкаматеринствоСочельник в СибириХлопок №8Хлопок на розовом фонеДевушка в синей шляпе
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Современное искусство

Бриджит Райли, Этюд для «Blaze»КассандраДвижение на площадяхКорридаЕскиз 2СочинениеСтолПолзать в черномЭскиз для чудесного мандарина от Б.Бартока
Смотреть все