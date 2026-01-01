8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Жених с капюшоном и свитерами в скаковых лошадях, 24 июня 1743 г. Сеймур Джеймс

Aртикул 434623D Сеймур Джеймс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 33x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Жених с капюшоном и свитерами в скаковых лошадях, 24 июня 1743 г." Сеймур Джеймс по цене от 9400 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Жених с капюшоном и свитерами в скаковых лошадях, 24 июня 1743 г." Сеймур Джеймс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Сеймур Джеймс

Лошадь в профильБорзая, выходящая налевоБегущий заяц с ушимиДве лошади рыщут в упряжкеЛеди и джентльмен едутВсадники и гончие в открытом ландшафтеОхотники с гончими и крадущимся зайцем [recto]Портрет всадникаЭскизы мерина
Смотреть все

Тематика: Лошади

Купание красного коняРаздача продовольствия3д лошади из-за стеныСемь бегущих лошадей на фоне синих и оранжевых клубов дымаДве влюбленные лошадиКоляска на скачках (1869)Лошади у крыльцаАрт лошадь в стиле мастихин №11Разноцветная лошадь с жеребёнком на светло-сиреневом фоне в стиле поп-арт
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Мечты
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонПастушка (1750-1752)
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все

Стиль: Классицизм

Триумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеДиана и КупидонДевушка в объятиях рыцаря в доспехахНой ведет животных в ковчегПейзаж с Ацисом и ГалатеейЛошадь в профильОхота на лисСкачущий всадник с кнутом под мышкой
Смотреть все