Картины маслом с лошадьми

Испокон веков лошади считались священным животным для многих народов, населяющих нашу планету. Об этом незаменимом помощнике человека в труде, верном помощнике в путешествиях и на поле боя слагали легенды, им посвящены стихи и былины, в их честь воздвигали памятники. Вспомните одного только Троянского коня, ставшего символом победы греков над непокорными троянцами. Не обошли стороной изображения лошадей и в живописи всех времён и народов: статный конь красуется на холсте в картинах маслом многих известных художников. Купить картину маслом с изображением скакуна можно и сейчас – украсив такой работой свой дом, вы подчеркнете своё уважение к тем качествам, которыми обладает это благородное животное.

История лошадей в живописи

Свою страничку в истории живописи лошади открыли задолго до появления картин на холсте. Первые изображения коня появились в наскальных рисунках древнего человека. Приручив лошадь и сделав её незаменимым помощником в охоте и перевозке неподъемных для человека грузах, люди также запечатлели эту историю в древних рисунках. Об особом отношении к этим культовым животным мы можем судить по рисункам многотысячелетней давности, найденным нашими предками в древних пещерах Тито Бустилло (Испания), Ласко (Франция) и др.

Но не только в европейской культуре лошади пользовались особым почетом. Восточные народы также не представляли себе жизни без этих благородных животных. Кочевые народы Великой Степи с малых лет приучались крепко держаться в седле. Вспомните войско могучего Чингисхана, покорившего Азию и пол Европы на своих низкорослых скакунах. Свидетельства этих событий также запечатлены на картинах маслом многих художников разных периодов живописи. С наступлением эпохи войн и глобального раздела мирового порядка, лошадь закрепила за собой статус боевого товарища воина, ведь наличие сильной конницы было признаком победоносной армии. Неслучайно мы можем увидеть изображения лошадей на картинах маслом, посвященных великим битвам различных эпох.

Развитие земледелия и торговли также неразрывно связано с четвероногими помощниками человека: лошадей запрягали в плуг, для того, чтобы вспахать плодородную землю, на их спинах доставляли драгоценные товары с чужеземных стран. Изображения лошадей на пашне и в составе каравана мы также можем наблюдать на картинах маслом художников прошлых лет.

Изображения лошадей на картинах маслом известных художников

Один из самых больших поклонников лошадей в своём творчестве – британский художник Джордж Стаббс. Его страсть к скакунам привела к основанию им же нового жанра в живописи – иппического (происходит от греческого слова hippos, в переводе – лошадь). Популярность творчества Стаббса отчасти связана с бурным развитием конного спорта в первой половине XVIII века. Владельцы элитных скакунов не раз просили художника изобразить своих любимцев на холсте. Знаменитая работа Стаббса – жеребец Уистлджекет, напавший на художника во время написания картины маслом. В нашей коллекции вы найдете много живописных картин маслом с изображением лошадей. Среди русских художников – любителей лошадей можно выделить Виктора Васнецова. Он был тонким знатоком лошадей, с глубокой точностью передававшим характер образов в своих работах.

Где можно купить картины маслом с лошадьми

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