Постеры Лошади

Это животное издавна является символом интеллекта, мудрости, быстроты, быстрого хода времени. Золотая, белая и огненная лошади всегда были спутниками богов, несущие вперед их колесницы. В русском фольклоре конь часто является волшебным помощником главного героя сказки, несет свет, в иконописи изображается борющимся со змеем.

Также конь это настоящее олицетворение силы и трудолюбия, он может перевозить тяжелые грузы и долго нести на своем спине всадника. Ну и кстати здесь вспомните единицу мощности — лошадиную силу.

Постеры с лошадьми показывают этих красивых и нежных животных, изображенных на картинах живописцев разных времен, прекрасные графические рисунки, красочные фотографии и черно-белые изображения.