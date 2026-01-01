8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Промышленная архитектура Шилер Чарлз

Aртикул 424797D Шилер Чарлз
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Промышленная архитектура" Шилер Чарлз по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Промышленная архитектура" Шилер Чарлз можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Шилер Чарлз

Американский пейзажКухня, УильямсбургЧерч-стрит Эль
Смотреть все

Тематика: Промышленная архитектура

Высоковольтная линия электропередачВодяная мельницаМеталлургический завод (Metallurgical Plant)Современный заводВетряки и солнечные панелиВесенняя моросьЛинии электропередачМеталлургический завод (homestead steel works)Инженер у солнечных панелей
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIДерево (Tree) №2Магнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоДрево жизни - фрагмент №4Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)Похищение Европы
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Американская

Дом у озера (The Lake house)Пионы (Peonies) №5Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуСмелый блеф 2-я версияМаяк (Lighthouse)
Смотреть все