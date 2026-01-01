8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Лотос Ода Чэнь Жоржетта

Aртикул 432102D Чэнь Жоржетта
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 54x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Лотос Ода" Чэнь Жоржетта по цене от 9680 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Лотос Ода" Чэнь Жоржетта можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Чэнь Жоржетта

Лотос на ветруНатюрморт с разрезанным яблоком и апельсиномНабережная СингапураМечеть в Куала-Лумпуре
Смотреть все

Тематика: Лотос

Лотос макро №2Лотос макроЯркий коллаж с лотосами и головой Будды на разноцветном фонеБирюзовый Будда и лотосКруговой узор в виде цветочной мандалы с лотосом в центреБелый цветок лотоса с водой в прудуИллюстрация в стиле витраж с рыбками и лотосами на фоне солнечного неба и водыКрасивая акварельная иллюстрация красных лотосов в японском стилеБелый лотос на чёрном фоне
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Апофеоз войныУмбрийская долинаФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаляПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьИрисыЧерный парусник в стиле Ван ГогаДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионыПохмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)
Смотреть все

Национальность: Китайская

Китайский пейзаж №4Москва (Moscow) №31Пионы (Peonies)Утренняя песняГладить котаЛунная ночьГималаиВенеция (Venice) №14Слоны (Elephants) №2
Смотреть все