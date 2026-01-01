8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Обожание Пастухов Эйтевал Йоахим

Aртикул 425108D Эйтевал Йоахим
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Обожание Пастухов" Эйтевал Йоахим по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Обожание Пастухов" Эйтевал Йоахим можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Эйтевал Йоахим

Тематика: Группы людей

Тематика: Пастухи

Стиль: Барокко

Стиль: Возрождение

Век: 17-й век

Национальность: Голландская

Жанры: Религиозный

Жанры: Сюжетный

