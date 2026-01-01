8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Кинокамера винтажная Classic Hollywood

Aртикул 53247C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Кинокамера винтажная Classic Hollywood"  по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Кинокамера винтажная Classic Hollywood" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Кино, сериалы, фильмы, аниме

Ночь киноКино-фестивальВремя кино №2Время кино
Смотреть все

Тематика: Винтаж

Кафе (Cafe) №2Винтажный лес - вид 4Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиляУютный маленький итальянский дворик с велосипедом, лестницей и горшечными цветамиУютные каналы романтической Венеции - произведение в стиле живописи или состаренной фотографииЧерное дерево в золотых и винтажных тонахОдуванчик в стиле винтажЦветы на дереве (Flowers on the tree)Девушка на мотоцикле №2
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Иисус Христос в пустыне
Смотреть все

Афиши

Guitar Hero - MetallicaMetallicaРок фестиваль №2Рок афиша BrewcoОбложка книги Лайоса Кассака: безработные людиАфиша Jesse James / Джесси ДжеймсФестивалиОбложка М.А., 1924. 3-4.
Смотреть все