8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Девушка с перьями на голове на фоне серебряного прямоугольника Эмми Джадд

Aртикул 52579D Эмми Джадд
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Девушка с перьями на голове на фоне серебряного прямоугольника" Эмми Джадд по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Девушка с перьями на голове на фоне серебряного прямоугольника" Эмми Джадд можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Девушки с перьями на голове

Индеец-женщинаДевушка в образе индейца с перьями на головеЭлегантная девушка в шляпе с перьямиДевушка с перьями в стиле индейцаДевушка с перьями павлина №2Девушка с колье и перьями на голове
Смотреть все

Стиль: Сюрреализм

Сад земных наслажденийУстрицы и бокалы с шампанским в стиле сюрреализм13 попыток стать петухом — 6РубиконАрлекиноПадение мятежных ангелов (The Fall of the Rebel Angels)ПограничникБалерина (Ballet dancer)Коллективные самоубийства (Collective Suicide)
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все