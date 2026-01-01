8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Геометрический этюд

Aртикул 54064D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Геометрический этюд"  по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Геометрический этюд" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Геометрические

Черный квадратОптическая иллюзия пульсирующего движения в круге из рядов волнистых линий чёрного и белого цветаЖенщина с ведрами Динамическая композиция (Woman with Pails Dynamic Arrangement)Спираль Фибоначчи в архитектуре винтовой лестницыНатюрморт (Still Life)Проун 19 (Proun 19D)Яркие голубые ставни на яркой жёлтой стене с птицейГеометрический монохромный оленьКлассические капители греческих колонн
Смотреть все

Стиль: Примитивизм

Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Семейная компанияЗаклинатель змейБорьба между тигром и быком (Struggle between Tiger and Bull)Лекарь на ослеПогонщик с верблюдомСерое море (1964) (The Grey Sea)Экваториальные джунгли (1909)Конный экипаж (1908)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все