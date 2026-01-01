8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Сакура на восходе

Aртикул 54111D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 40x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Сакура на восходе"  по цене от 9500 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Сакура на восходе" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Лес

Утро в сосновом лесуДубовая рощаБирюзовый лесАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Сестрорецкий бор (Forest)Летний день (Summer's day)Ручей в берёзовом лесуБерезовая роща
Смотреть все

Тематика: Восходы и рассветы

Впечатление, Солей Левант (Восходящее солнце), 1872 г.Рыбаки на рассвете, Неаполь (1843 г.)Площадь Сан-Марко в Венеции на рассветеВосход Солнца над озеромУтро в Ялте (1880)Рассвет на океане (Sunrise on the ocean)Восход солнца над восточным моремРассвет в горахПрощание Колумба перед отправкой в ​​путешествие из Порт-Палоса в Испанию (1892 г.)
Смотреть все

Тематика: Сакура

Гора Фудзияма и сакураСакураДевушка-весна (Spring girl)Путешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыПтицы воркуют на ветке сакурыСакура №5Сакура на фоне ЛуныЗимняя сакураСакура с лодкой на закате
Смотреть все

Тематика: Цветущие деревья

Цветущие ветки миндаляДерево с цветными круглыми листьями №2Дерево (Tree) №2СакураДерево с цветными круглыми листьямиПутешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыПтицы воркуют на ветке сакурыСакура №5Два переплетенных дерева с цветами вместо листьев
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмами
Смотреть все