8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Улыбающийся Курт Кобейн (группа Нирвана)

Aртикул 10935D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Улыбающийся Курт Кобейн (группа Нирвана)"  по цене от 9230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Улыбающийся Курт Кобейн (группа Нирвана)" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМечтыМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун
Смотреть все

Тематика: Арт люди

Девушка (Girl) №68ОбъятияДевушка в шляпе просит быть потишеАрт лицо №18Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)ДжокерПоцелуй (с цветокоррекцией)Девушка-весна (Spring girl)Поцелуй (оригинальная цветопередача)
Смотреть все

Тематика: Nirvana (Нирвана)

Курт Кобейна в образе ангелаКобейн в стиле УорхолаСолист группы Нирвана КобейнКурт Кобейн в стиле арт
Смотреть все

Стиль: Поп-арт

ДжокерМайкл ДжорданЕнот в очкахРазноцветная лошадь с жеребёнком на светло-сиреневом фоне в стиле поп-арт Собака в стиле поп-артПоп арт людиУлыбка в стиле поп-артПоп-арт панда хипстер Французский бульдог в поп-арт цвете
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все