8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Длинный бассейн на фоне пустыни

Aртикул 11113D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Длинный бассейн на фоне пустыни"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Длинный бассейн на фоне пустыни" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Пустыня

Верблюды в пустынеКрасивая презентация на тему туризма в Египте с кочующим на верблюде бедуином на фоне пирамидЗвезда Матери Мира. Из серии «Его страна»Святой Франциск в пустыне (1480) (St. Francis in the Desert)Барханы в стиле минимализмАгарь в пустынеПаломники собираются в Мекке (Pelerins Allant a la Mecque)Прогулка по пустыне №2Пирамиды в Египте (Pyramids in Egypt)
Смотреть все

Тематика: Бассейн

Диско-шар у бассейнаАпероль Шприц у бассейнаДевушка на шезлонгеДевушка в купальнике и леопард у бассейнаБассейн в стили минимализмСвинка ныряет в бассейн5 женщин у бассейнаАрка №23Прыжок в бассейн на каблуках
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все