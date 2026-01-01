8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Два стула на пляже и маяк

Aртикул 11241D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Два стула на пляже и маяк"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Два стула на пляже и маяк" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Парусники

Парусник (Sailing ship) №2Венеция на закате (1873)Черный парусник в стиле Ван ГогаПейзаж №3Спокойное мореМорской пейзаж возле Ле-Сент-Мари-де-ла-МерНадвигающаяся буря (1899)Парусники яркие №362Рыбаки на рассвете, Неаполь (1843 г.)
Смотреть все

Тематика: Пляжный отдых

Гамак и пальмы на морском берегуМальчики купаются в Скагене. Летний вечер Два стула на пляже перед моремКупальщицы №513 попыток стать петухом — 6На морском побережьеВид на пляж №14Девушка на шезлонгеДети на пляже
Смотреть все

Тематика: Стулья

Красный стул на берегуДва стула на пляже перед моремСтарая АннаСад на авеню д'Эйлау (1885)Стул и гитара на пляжеБукет подсолнухов на стулеГалерея Х. М. С. Калькутта (сувенир из бала на корабле)Пляжный отдых под полосатым зонтомМеталлический стул на коричневом фоне
Смотреть все

Тематика: Маяки

Маяк (Lighthouse)Маяк и штормДом с маяком на холмеМаяк и мореКит на фоне полной Луны и волнОдинокая лодка у маякаМаяк и колосья травыМаяк на острове №2Буря на море
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Уголок природыИрбис, снежный барс, снежный леопард.Долгожданная встречаПрогулка по ПарижуСиние маки с золотыми включениямиДевушка с красными губамиИгра на гитаре №3Девочка на медведеТри аиста
Смотреть все