8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Вывеска Hard Rock cafe

Aртикул 54325D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Вывеска Hard Rock cafe"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Вывеска Hard Rock cafe" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Кафе

Кафе (Cafe) №2Пристань в ГурзуфеПохмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)Уличное итальянское кафе №9Уютная узкая улочка с летними кафе в Старом городе БарселоныУютный дворик традиционной мавританской архитектуры с летним кафе в Барселоне (Испания)Уютное кафеУличное итальянское кафеЖивотные играют в карты в игру покер
Смотреть все

Тематика: Рок

Коллаж рок гитараПанда панк в куртке с символикой рокеров и тёмных очкахБарабанная установкаGuitar Hero - MetallicaРок навсегдаMetallicaРок-н-РоллАфиша MetallicaРок фестиваль №2
Смотреть все

Тематика: Неоновые

Неоновая рамка красного оттенкаЛистья пальмы в стиле неонНеоновый силуэт мужскойНеоновое Солнце и горыЧереп в неоновом светеПарень и девушка в стиле неонНеоновые листья пальмыЛенин в наушниках у микрофонаНеоновый желтый круг
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все