8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Зебра в ванной с мыльными пузырями

Aртикул 11708D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Зебра в ванной с мыльными пузырями"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Зебра в ванной с мыльными пузырями" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Юмор

Смешная полосатая рыба на роликахСобака с бокаломФилософ Сократ на современный ладСмешной купидон сейчас в кого-то метнёт стрелу из лукаХомяк на гантелеАрт вандал "Тайная вечеря"Джек Расселы на мотоциклеСиньор помидор - томат в колпаке повара на голубом фонеЖираф жует жвачку
Смотреть все

Тематика: Зебры

Зебра в желтом пиджаке и очкахЗебра в стиле мастихин №7Зебра на ярко-желтом фонеКоллаж с зебрами на ярком полосатом фонеАрт зебра ч/б с золотомЗебра в стиле поп-арт №3Зебра в желтых тонахЗебра с разноцветными полосами на светло-сиреневом фонеЗебра (Zebra) №6
Смотреть все

Тематика: Купания

Купание красного коняВанна (Le bain)ВаннаТуалет (1888)Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер Купальщицы №5Сплинтер Бич (Пляж Сплинтер)Купальщицы №15Мальчик умывает лицо
Смотреть все

Тематика: Для ванной

Фактурные ромашкиРакушки на берегуСмешная полосатая рыба на роликахВаннаСлон в ваннойУнитазБойцовая рыбкаНаутилус (Nautilus)Не познать размышлением небо
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуФранцузский кот с виномВатерлооСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Смелый блеф 2-я версияДаниил в логове львовПтицы (Birds) №5Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все