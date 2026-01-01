8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Три зебры на закате

Aртикул 54470D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 36x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Три зебры на закате"  по цене от 9440 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Три зебры на закате" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Африка

Африканский пейзаж на закатеЖирафы на фоне горы Килиманджаро в Национальном парке КенииМаракешАфриканские животные .Семья жирафов в южноафриканском Национальном парке КрюгераЧетыре головы мавра (1640)Дерево в Африке (Tree in Africa)Жираф в АфрикеЖирафы в Африке (Giraffes in Africa)
Смотреть все

Тематика: Закаты

Девятый валВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Закат над Ялтой (1861 г.)Закат на море №9Венеция на закате (1873)Черный парусник в стиле Ван ГогаАфриканский пейзаж на закатеДевятый вал (с цветокоррекцией)Красные цветки на фоне озера и заката
Смотреть все

Тематика: Зебры

Зебра в желтом пиджаке и очкахЗебра в стиле мастихин №7Зебра на ярко-желтом фонеКоллаж с зебрами на ярком полосатом фонеАрт зебра ч/б с золотомЗебра в желтых тонахЗебра с разноцветными полосами на светло-сиреневом фонеЗебра в стиле поп-арт №3Зебра (Zebra) №6
Смотреть все

Тематика: Солнце

Золото гор №20Объемная композиция с ромашками и СолнцемВолшебные лучи солнечного света в таинственном зелёном лесуИспанское СолнцеКруглые формы. Солнце и ЛунаЗвезда по имени СолнцеПодсолнухи и морские волныСамолёт над стеклянными небоскрёбами в лучах яркого солнцаЗолотые лучи утреннего солнца в мистическом дремучем лесу с огромными валунами
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все