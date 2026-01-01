8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Сон Якоба (Jacob's Dream) Рибера Хосе де

Aртикул 64595D Рибера Хосе де
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Сон Якоба (Jacob's Dream)" Рибера Хосе де по цене от 9340 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Сон Якоба (Jacob's Dream)" Рибера Хосе де можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рибера Хосе де

Плач по Христу (The Lamentation over the Dead Christ)Иаков со стадом Лавана (Jacob with the Flock of Laban)
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привалеСтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Мечты
Смотреть все

Тематика: Сон

Улица ТранснонайнБольная девушка (The sick girl)Мужчины спят (Men sleep)Иосиф истолковывает сон фараонаСпящий клоунСпящий ребенокИосиф открывает свой сон своим братьямСон у гаражаМаленькая Богородица спит (1630-1635)
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеДевочки вышивают
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Поцелуй ИудыЛимоны (Lemons)Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Поцелуй ИудыЛимоны (Lemons)Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Испанская

Две женщины у окна (1655-1660)Агнец Божий (1639)Одуванчик в стиле винтажОбнаженная женщина Рождество Христово (1665-1670)Четыре человека (1655-1660)Натюрморт с апельсинами и грецкими орехами (Still Life with Oranges and Walnuts)После купания (1916)Бело-золотой цветок на белом фоне
Смотреть все