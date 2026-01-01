8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Золотой оленёнок

Aртикул 54631C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Золотой оленёнок"  по цене от 9340 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Золотой оленёнок" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Деревья

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляОбъемное золотое деревоДерево с цветными круглыми листьями №2Бирюзовый лесАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Дерево (Tree) №2Островок в озере
Смотреть все

Тематика: Арт композиции

Арт композиция №60Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Плывем по облакамДерево (Tree) №2Уголок природыДрево жизни - фрагмент №4Листок в круге №2Древо жизни - фрагмент №3Золотые птицы летят к солнцу
Смотреть все

Тематика: Олени

Золотые птицы летят к солнцуСкандинавский оленьГеометрический монохромный оленьОлени, птицы и золотое дерево с зеленой кронойОлени в лесуМонарх Глен Олень на фоне ЛуныОлень и оленьи собаки в горном потоке Олень в лесу (1913) (Deer in the Forest I)
Смотреть все

Тематика: Фантазия

ЖемчужинаСтрашный судЗамок в облакахДулле Грит (с цветокоррекцией)Летающая машина для Шотландии Первое утро мира, сценография для танцевальной драмы "Персефона" Зеленый СтолКитайская фантазияДулле Грит
Смотреть все

Тематика: Золотые

Абстракция бирюзово-золотаяАфриканка с украшениями и золотыми губами №2ПоцелуйОбъемное золотое деревоЗолото гор №6Адель Блох-Бауэр IIАбстракция в лесуПион с золотой текстуройВинтажный лес - вид 4
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция (Composition) №259Плывем по облакамЧерный квадратРазноцветные лодки на морском берегу
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомПрометей прикованныйЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все