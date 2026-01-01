8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Арт композиция с золочением

Aртикул 55414C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Арт композиция с золочением"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Арт композиция с золочением" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Золотые

Абстракция бирюзово-золотаяАфриканка с украшениями и золотыми губами №2ПоцелуйОбъемное золотое деревоЗолото гор №6Адель Блох-Бауэр IIАбстракция в лесуПион с золотой текстуройВинтажный лес - вид 4
Смотреть все

Тематика: Абстракция

Красная текстураАрт композиция №60Абстракция бирюзово-золотаяСолнечная композицияЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция (Composition) №259Бирюзовый лесАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2
Смотреть все

Тематика: Бежевая абстракция

Арт композиция №60Винтажный лес - вид 4Черное дерево в золотых и винтажных тонахТекстураРазмашистые мазки серого и бежевого цвета на желтоватой стене - текстурная композицияЖелтая текстураСледы капель дождя на песке морского берега - композиция в оттенках бежевого и коричневого цветаКомпозиция в оттенках бежевого и синего цвета на рельефном полосатом фоне11 Ноября 1947 Года (Мышиная Нора)
Смотреть все

Тематика: Золотая абстракция

Абстракция бирюзово-золотаяЗолотые птицы летят к солнцуГеометрический флюид арт с золотыми линиямиГеометрический флюид арт с золотыми линиями №2Абстракция золотого сеченияЗолотая дымкаКрасивая абстракция №139Золотые линии на мраморном фонеСкандинавские ромбы
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Иисус Христос в пустыне
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуСмелый блеф 2-я версияВид на побережье №2Маяк (Lighthouse)
Смотреть все