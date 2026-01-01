8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Два скованных демона (Two demons fettered)

Aртикул 64835D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Два скованных демона (Two demons fettered)"  по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Два скованных демона (Two demons fettered)" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Восточная

Японский пейзажИнь Янь (Yin Yan)Парламентёры. "Сдавайся!" - "Убирайся к чёрту!" (The negotiators. "Surrender" - "Go to hell!")Гарем (Harem)Нарасимха (Narasimha)Мужчина с кальяномЦветение сакуры в горах (Cherry blossoms in the mountains)Каприз в фиолетовом и золотом (Caprice in Purple and Gold)Японский пейзаж №2
Смотреть все

Тематика: Фэнтези животные

Вакханалия (1615)Падение мятежных ангелов (The Fall of the Rebel Angels)Пьянство Вакха (1613-1686)Кентавр Хирон воспитывает АхиллаОсвобождение Андромеды (Liberation of Andromeda)Лев-единорог на розово-золотом фонеМир (Мундус)Волшебный футбол 2 (1914)Китайский дракон яркий
Смотреть все

Стиль: Фэнтези стиль

Венецианский карнавалАнгелы (Angels)"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездКататься на коньках совыПрощание Гектора с Андромахой (Parting of Hector and Andromache)Музыкальный АнгелНовые открытия и изобретения (Нова Реперта): титульный листПриам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийАфинская школа (The School of Athens)Дерево (Tree) №2Пионы (Peonies) №13Апофеоз войныУмбрийская долинаФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Котята пьющие молоко (Kittens drink milk)Девушка в объятиях рыцаря в доспехахВенский конгресс, 1814–15
Смотреть все