Картины маслом Восточная

Культура Востока подарила нам не только календарь, гороскоп, удивительную Аюрведу, йогу, духовные практики, верования, но и величайшие произведения искусства.

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