8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Цветущая слива (Plum Blossoms)

Aртикул 64877D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x31 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Цветущая слива (Plum Blossoms)"  по цене от 9380 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Цветущая слива (Plum Blossoms)" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Восточная

Японский пейзажИнь Янь (Yin Yan)Парламентёры. "Сдавайся!" - "Убирайся к чёрту!" (The negotiators. "Surrender" - "Go to hell!")Гарем (Harem)Нарасимха (Narasimha)Мужчина с кальяномЦветение сакуры в горах (Cherry blossoms in the mountains)Каприз в фиолетовом и золотом (Caprice in Purple and Gold)Японский пейзаж №2
Смотреть все

Тематика: Пейзажи

Золотая осеньЗимний пейзаж в ШвейцарииПшеничное поле с кипарисамиМост через реку №2Закат на море №9Уголок природыОзеро Комо в ИталииЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Пейзаж в Швейцарии
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Котята пьющие молоко (Kittens drink milk)Девушка в объятиях рыцаря в доспехахВенский конгресс, 1814–15
Смотреть все