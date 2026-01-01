8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Портрет обезьяны крупным планом

Aртикул 13159C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Портрет обезьяны крупным планом"  по цене от 9230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Портрет обезьяны крупным планом" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Арт животные

Три обезьяны слушают музыку №15Французский кот с виномМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариант4 модные обезьяны в очкахВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеМилый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеСемь бегущих лошадей на фоне синих и оранжевых клубов дымаЯркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очках
Смотреть все

Тематика: Обезьяны

Две прикованные обезьяны (1562)Яркий коллаж с обезьяной в образе солдата с сигаретой на фоне акварельных потёков, брызг и кляксНеблагодарный человек (1917)Обезьяна космонавтОбезьяна в белых наушникахОбезьяна в очках №2Обезьяна в белых наушниках слушает музыкуЦветы и фрукты (1630-1640)Задумчивая обезьянка
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

ИИ (AI)

Пионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Пионы №266Три обезьяны слушают музыку №15Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеИтальянский обед с виномСанкт-Петербург №121Арт лицо №18
Смотреть все