Картины маслом Обезьяны

Этих животных часто называют ближайшими родственниками человека за их строение тела, способность ходить на двух ногах и успешно выполнять работу руками. Они очень умны, сильны, известны даже случаи обвладевания ими системой знаков, а также полеты в космическое пространство. Образ этого животного можно найти в кинематографе, мультипликации, литературе, ну или вспомните хотя бы обозначение обезьяной одного из знаков китайского гороскопа.

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