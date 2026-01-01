8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Лаванда на столе с книжкой №2

Aртикул 13579C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Лаванда на столе с книжкой №2"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Лаванда на столе с книжкой №2" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Пионы в вазе №11Пионы №266Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеБукет пионов с размытым фономПионы (Peonies) №8Сирень №110Розы и пионыБукет (Bouquet) №27
Смотреть все

Тематика: Книги

Натюрморт с книгами и глобусомУлетающие птицами страницы книгиНатюрморт с черепом, книгами, флейтой и трубкой (1632–1660)Забавная девочка читает книгу на облачкеНатюрморт с книгами и скрипкойНатюрморт с книгами, документами и чернильницей (Still Life with Book, Papers and Inkwell)Дом, который построил ДжекГрафин и книги (1920)Яркий коллаж с мудрой учёной совой, держащей ключ знаний, на фоне раскрытой книги
Смотреть все

Тематика: Лаванда

Лаванда №324Тоскана №6Бабочка на лавандеПоля лаванды в провинции Прованс на закате №4Пейзаж под лунойВелосипед и лавандаЛаванда на фоне горного озера и горДевушка с лавандой №1Лаванда и ромашки
Смотреть все

Тематика: Очки

Модный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краски4 модные обезьяны в очкахЯркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очкахЕнот в очкахРезиновые уточкиАпероль Шприц у бассейнаЗаяц в очкахБульдог в очкахПанда панк в куртке с символикой рокеров и тёмных очках
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все