8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Дома (Houses)

Aртикул 64984A
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Дома (Houses)"  по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Дома (Houses)" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Арт архитектура

Город будущегоАбстракция городСпираль Фибоначчи в архитектуре винтовой лестницыРека и мост в РимеБруклинский мост в стиле артЯркие разноцветные голландские домики с отражением в водеЯркие голубые ставни на яркой жёлтой стене с птицейКрасивая архитектура уютной улочки на острове СанториниГраффити медведь
Смотреть все

Тематика: Абстракция

Красная текстураАрт композиция №60Абстракция бирюзово-золотаяСолнечная композицияЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция (Composition) №259Бирюзовый лесАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция (Composition) №259Черный квадратРазноцветные лодки на морском берегуОчертания набережной
Смотреть все

Стиль: Кубизм

Натюрморт (Still Life)Кошка в стиле кубизм №4Север ЮгПара в стиле кубизмГитара на столе (1915)Сидящий Арлекин (Seated Harlequin)Строители Рыба в стиле кубизмаНатюрморт с гитарой, 1913
Смотреть все