8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Сиреневые цветы на фактурном золотом фоне

Aртикул 21086C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Сиреневые цветы на фактурном золотом фоне"  по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Сиреневые цветы на фактурном золотом фоне" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Цветы

Арт вандал №113Красные цветки на фоне озера и закатаГлициния (с цветокоррекцией)Фрида Кало в цветах с птицамиЦветы в вазе (Flowers in a vase) №26Образ девушки в цветахГирлянда из фруктов и цветовНатюрморт с цветами, фруктами, ракушками и насекомымиГлициния
Смотреть все

Тематика: Золотые

Абстракция бирюзово-золотаяАфриканка с украшениями и золотыми губами №2ПоцелуйОбъемное золотое деревоЗолото гор №6Адель Блох-Бауэр IIАбстракция в лесуПион с золотой текстуройВинтажный лес - вид 4
Смотреть все

Тематика: Фиолетовые цветы

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Сирень №5Сирень №110Лаванда №324Букет сирени в вазе из стеклаКолибри и ирисыБабочка на лавандеИрис в вазе у окна и моря с волнамиАфриканская лилия
Смотреть все

Тематика: Объемные цветы

Объемные ромашки в полеОбъемная композиция с ромашками и СолнцемПолевые цветы №7Ирисы в стиле мастихин №3Подсолнухи и морские волныДва переплетенных дерева с цветами вместо листьевБелые ирисы и волнаСирень в вазе3D цветы
Смотреть все

Тематика: Золотые цветы

Пион с золотой текстуройСиние маки с золотыми включениямиБело-золотой цветок на белом фонеБело-золотые макиБелая роза с золотомЗолотые розыБело-золотые розыГолубые маки с золотыми включениямиЗолотая магнолия
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

ИИ (AI)

Пионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Пионы №266Три обезьяны слушают музыку №15Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеИтальянский обед с виномСанкт-Петербург №121Арт лицо №18
Смотреть все