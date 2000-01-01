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Картина маслом Месса Святого Григория Босх Иероним

Aртикул 17570B Босх Иероним
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x39 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Месса Святого Григория" Босх Иероним по цене от 6420 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Месса Святого Григория" Босх Иероним можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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