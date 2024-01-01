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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
пн-пт 10-19
сб 12-17, вс выходной
da1203240@mail.ru
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Отзывы
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16-й век
Картины маслом 16-й век
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16-й век
Две руки тянутся друг к другу
арт. 16605D
Микеланджело
Цена от
6410
Сотворение Адама
арт. 16496D
Микеланджело
Цена от
6470
Поклонение волхвов
арт. 16703D
Босх Иероним
Цена от
6250
Охотники на снегу (с цветокоррекцией)
арт. 16699D
Брейгель Питер Старший
Цена от
6300
Брак в Кане Галилейской
арт. 16670D
Веронезе Паоло
Цена от
6310
Динарий кесаря
арт. 16667C
Тициан
Цена от
6290
Даная
арт. 16663D
Корреджо
Цена от
6270
Вид Толедо
арт. 16662D
Эль Греко
Цена от
6250
Фламандские пословицы
арт. 16648D
Цена от
6300
Любовь земная и Любовь небесная
арт. 16647D
Тициан
Цена от
6530
Мадонна с розой
арт. 16643D
Рафаэль Санти
Цена от
6270
Триумф Галатеи
арт. 16638C
Рафаэль Санти
Цена от
6280
Мадонна с младенцем
арт. 16636D
Баккьякка (Франческо Убертини)
Цена от
6280
Отдых на пути в Египет
арт. 16623D
Караваджо
Цена от
6270
Похищение Прозерпины
арт. 16621D
Аллори Алессандро
Цена от
6340
Праздник венков из роз
арт. 16619D
Дюрер Альбрехт
Цена от
6260
Распятие Христа
арт. 16609D
Кранах Лукас Старший
Цена от
6300
Кающаяся Мария Магдалина
арт. 16607D
Тициан
Цена от
6260
Корабль дураков
арт. 16592D
Босх Иероним
Цена от
6400
Венецианские любовники
арт. 16576D
Бордоне Парис
Цена от
6220
Страшный суд
арт. 16557D
Микеланджело
Цена от
6240
Ангелочки на картине Сикстинская Мадонна
арт. 53937D
Рафаэль Санти
Цена от
6350
Мадонна с ребёнком и фруктом
арт. 425711D
ван Клеве Йос
Цена от
6270
Поклонение волхвов - правое крыло
арт. 425710D
ван Клеве Йос
Цена от
6620
Мария Лактанс с молящимся основателем фигуры
арт. 425709D
ван Клеве Йос
Цена от
6320
Поклонение волхвов - левое крыло
арт. 425708D
ван Клеве Йос
Цена от
6620
Богородица и ребёнок
арт. 425707D
ван Клеве Йос
Цена от
6290
Богородица со спящим ребенком
арт. 425706D
ван Клеве Йос
Цена от
6270
Поклонение волхвов - средняя панель
арт. 425705D
ван Клеве Йос
Цена от
6270
Иоанн Богослов на Патмосе
арт. 425704D
ван Клеве Йос
Цена от
6220
Богородица и ребёнок с ангелами
арт. 425703D
ван Клеве Йос
Цена от
6280
Богородица и ребёнок
арт. 425702D
ван Клеве Йос
Цена от
6290
Битва в Египте
арт. 425701D
ван Клеве Йос
Цена от
6310
Святая семья
арт. 425700D
ван Клеве Йос
Цена от
6280
Лукретия
арт. 425699D
ван Клеве Йос
Цена от
6280
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