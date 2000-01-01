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Картина маслом Прерванный сон Буше Франсуа

Aртикул 17912D Буше Франсуа
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x21 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Прерванный сон" Буше Франсуа по цене от 6230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Прерванный сон" Буше Франсуа можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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