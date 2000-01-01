8 (495) 648-66-46

Картина маслом Махровые тюльпаны 1.Mariage De Ma Fl Lle. 2.Императорская куронна (1872-1881). Арентина Хендрика Арендсен

Aртикул 19542D Арентина Хендрика Арендсен
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Махровые тюльпаны 1.Mariage De Ma Fl Lle. 2.Императорская куронна (1872-1881)." Арентина Хендрика Арендсен по цене от 6290 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Махровые тюльпаны 1.Mariage De Ma Fl Lle. 2.Императорская куронна (1872-1881)." Арентина Хендрика Арендсен можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Цветы

Арт вандал №113Пионы (Peonies) №10Образ девушки в цветахЛетние цветыМакро одуванчикПтицы в цветахНежные ароматные цветы - композиция в пастельных оттенках жёлтого, голубого и розового цвета с яркими акцентами красногоХлопокАрт цветы №6
Смотреть все

Тематика: Тюльпаны

Тюльпаны кремового цветаТюльпанТюльпаны (Tulips) №15Тюльпаны (Tulips) №11Поле тюльпанов №2Тюльпаны (Tulips) №8Красные тюльпаны на фоне мостаТюльпаны (tulips) №16Амстердам (Amsterdam) №19
Смотреть все

Тематика: Винтаж

Кафе (Cafe) №2Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиляРекламный плакат автосервиса в винтажном стиле с роскошным голубым ретро автомобилем на красном фонеУютные каналы романтической Венеции - произведение в стиле живописи или состаренной фотографииУютный маленький итальянский дворик с велосипедом, лестницей и горшечными цветамиЦветы на дереве (Flowers on the tree)Яркая винтажная туристическая открытка с ретро автомобилем на фоне расходящихся лучейВинтажКинопроектор, пленка и хлопушка
Смотреть все

Тематика: Винтажная ботаника

Змея Pl.055 (1777)Стеклянная змея и хризантема (1754)Черная гадюка (1754)Зелено-пятнистая змея (1754)Канадский гусь, хризантема (1754)Маленькая гремучая змея. (1754)Вирджинский картофель и змея-бусина (1754)Белоголовый голубь, куст котини с почти толстым листом, кокосовая слива (1754)Кизиловое дерево и пересмешник (1754)
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Национальность: Голландская

Грехопадение (1616) (The Fall of Man)Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Спящая ДанаяЛот и его дочери (1616) (Lot and his Daughters)Обнаружение беременности Каллисто (1599) (The discovery of Callisto’s pregnancy)Вертумн и Помона (1613) (Vertumnus and Pomona)Даная (Эгина)Похищение дочерей ЛевкиппаСпящая Даная готовится к приходу Юпитера (1603) (The Sleeping Danae Being Prepared to Receive Jupiter)
Смотреть все