8 (495) 648-66-46

Картина маслом Reineckea carnea Шарль Антуан Лемэр

Aртикул 79728D Шарль Антуан Лемэр
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Reineckea carnea" Шарль Антуан Лемэр по цене от 6320 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Reineckea carnea" Шарль Антуан Лемэр можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Шарль Антуан Лемэр

Небесная АгафеяМетоника крупноцветковая (1854-1896)Эхеверия розацеа (1854-1896)Японская судьба (1854-1896)Камнеломка Фортуней Хорт. английский вар. триколор (1854-1896)Лилия фульгенс Морр. вар. выносливость (1854-1896)Лилии Нигельрикум (1854-1896)Азалия моллис (1854-1896)Клен (полиморф) palmatum sanguineum (1854-1896)
Смотреть все

Тематика: Растения

Поле пшеницеКомпозиция (Composition) №186Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Сирень (Lilac Bush)РастениеРоса на травеЗаклинатель змейРастение и листьяПшеница
Смотреть все

Тематика: Винтажная ботаника

Змея Табл.058 (1777 г.)Стеклянная змея и хризантема (1754)Гигантская зверобойка (1815-1819)Рододендроны Сиккима-Гималаев, табл. 12 (1849–1851 гг.)Канадский гусь, хризантема (1754)Перистерия Гумбольдта (1815-1819)Змея Pl.055 (1777)Черная гадюка (1754)Аралия Вейчии (1867-1870)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Зимний вечер (Winter Evening)Голый ребенок Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все

Национальность: Французская

Летний садВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Падший ангелНаполеон на перевале Сен-БернарАбстракция бирюзово-золотаяПервая дуэльГолубые танцовщицыДевушка на пляже №4
Смотреть все

Жанры: Иллюстрация

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеПоп арт людиКарта мира животных в скандинавском стилеОбнаженная девушка в свадебной фатеТропические райские птицы.Пионы №16Поймали (1919)Кит в облаках в скандинавском стилеМужчина-йог медитирует в позе лотоса
Смотреть все