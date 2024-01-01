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Картина маслом Гриффар (18 век) Франсуа Левайян

Aртикул 81460D Франсуа Левайян
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Гриффар (18 век)" Франсуа Левайян по цене от 6290 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Гриффар (18 век)" Франсуа Левайян можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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