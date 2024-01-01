8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Рицинус д'Америк (1705 г.) Мария Сибилла Мериан

Aртикул 82057D Мария Сибилла Мериан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Рицинус д'Америк (1705 г.)" Мария Сибилла Мериан по цене от 7400 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Рицинус д'Америк (1705 г.)" Мария Сибилла Мериан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Мария Сибилла Мериан

Изучение паука-птицееда с колибриОбзор поколения и метаморфозы насекомых СуринамСуринамский Кайман сражается с южноамериканской ложной коралловой змеейТабличка 70 из диссертации "поколения насекомых и метаморфозы в СуринамКайман (1705)Совегард (1705)
Смотреть все

Тематика: Растения

Поле пшеницеКомпозиция (Composition) №186Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))ПшеницаЗаклинатель змейРастениеРоса на травеБорьба между тигром и быком (Struggle between Tiger and Bull)Красные цветки на фоне озера и заката
Смотреть все

Тематика: Насекомые

Репейник и стрекозаБожья коровка на ромашкеНатюрморт с цветами, фруктами, ракушками и насекомымиСтрекозаМуравей на грибеМандарины на ветки и шмелиМакро насекомоеБожьи коровки и цветыБожья коровка на цветках сирени
Смотреть все

Тематика: Бабочки

Кошка и ирисы с бабочкойБабочка красного цветаГолубая бабочка (Blue Morpho Butterfly)Бабочки на цветах (Butterflies on flowers)Коллаж на тему морских путешествий с якорем, штурвалом, компасом, бабочкой и надписью - следуй за мечтойБабочки на ветвяхМонохромный коллаж на тему любви и влюблённости из музыкальных знаков и порхающих бабочекЦыплята и бабочка (Chicks and Butterfly)Бабочка №2
Смотреть все

Тематика: Винтажная ботаника

Стеклянная змея и хризантема (1754)Змея Табл.058 (1777 г.)Гигантская зверобойка (1815-1819)Канадский гусь, хризантема (1754)Азалия Луиза (1815-1819)Невезучий Клеродендрон (1815-1819)Рододендроны Сиккима-Гималаев, табл. 12 (1849–1851 гг.)Аралия Вейчии (1867-1870)Змея Pl.055 (1777)
Смотреть все

Век: 18-й век

Ночной кошмар (The Nightmare)Амур и ПсихеяПейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Триумф ВенецииЗакат №48Ловцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовУтро в горах (Morning in the Mountains)Король Генрих VIII (1540) Равновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаПляж (Beach)
Смотреть все

Жанры: Иллюстрация

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеПионы №16Поп арт людиКарта мира животных в скандинавском стилеОбнаженная девушка в свадебной фатеТропические райские птицы.Поймали (1919)Милый маленький медвежонок спит на облачке и держит на нитке звёздочкуКит в облаках в скандинавском стиле
Смотреть все