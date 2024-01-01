8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Гектор (1871) Райхерт Карл

Aртикул 82256C Райхерт Карл
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Гектор (1871)" Райхерт Карл по цене от 7370 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Гектор (1871)" Райхерт Карл можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Райхерт Карл

Званый ужинДве борзыеЯпонский хинМеланхолик, ФлегматикВ кладовой (1884)Хозяин дома (1886)Собака и четыре лошадиГандогМыши
Смотреть все

Тематика: Собаки и щенки

Опять двойкаСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Яркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очкахСобака в костюмеПрогулка под дождемСчастливый мальчик с зонтиком гуляет со своим щенком под дождёмСобака в стиле поп-артСобака с бокаломАнглийский бульдог
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Птицы (Birds) №5Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)Медвежья охота (1639-1640)Французский кот с виномДаниил в логове львовВатерлоо
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Национальность: Австрийская

ПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIВид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)Грушевое ДеревоОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Еловый лес IРыжеволосая девушка в черных чулкахКошки на пианино (Cats on a Piano)Поцелуй (оригинальная цветопередача)
Смотреть все