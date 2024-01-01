8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Желтая, черно-желтая и черно-белая бабочка. Герман Хенстенбург

Aртикул 83126C Герман Хенстенбург
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Желтая, черно-желтая и черно-белая бабочка." Герман Хенстенбург по цене от 7360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Желтая, черно-желтая и черно-белая бабочка." Герман Хенстенбург можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Герман Хенстенбург

Ванитас НатюрмортЖелтая гусеницаТри бабочкиВийф Влиндерс (1677)Черно-красная гусеница с желтыми пучками.Синий голубь с зелеными и черными крыльями.Три виндсерса (1683)Три бабочки и оса или муха (1677)Букет цветов (1700)
Смотреть все

Тематика: Бабочки

Кошка и ирисы с бабочкойБабочка красного цветаГолубая бабочка (Blue Morpho Butterfly)Бабочки на цветах (Butterflies on flowers)Коллаж на тему морских путешествий с якорем, штурвалом, компасом, бабочкой и надписью - следуй за мечтойБабочки на ветвяхМонохромный коллаж на тему любви и влюблённости из музыкальных знаков и порхающих бабочекЦыплята и бабочка (Chicks and Butterfly)Бабочка №2
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Птицы (Birds) №5Медвежья охота (1639-1640)Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)Французский кот с виномДаниил в логове львовВатерлоо
Смотреть все

Век: 18-й век

Ночной кошмар (The Nightmare)Амур и ПсихеяПейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Триумф ВенецииЗакат №48Ловцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойСчастливая семья (The happy family)Звёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Жанры: Иллюстрация

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеПионы №16Поп арт людиКарта мира животных в скандинавском стилеОбнаженная девушка в свадебной фатеТропические райские птицы.Поймали (1919)Милый маленький медвежонок спит на облачке и держит на нитке звёздочкуКит в облаках в скандинавском стиле
Смотреть все