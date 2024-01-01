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Картина маслом Брем (Джениста) (1685) Герман Хенстенбург

Aртикул 83135D Герман Хенстенбург
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x33 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Брем (Джениста) (1685)" Герман Хенстенбург по цене от 7460 руб.

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Брем (Джениста) (1685)" Герман Хенстенбург можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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